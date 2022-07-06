'Türkiye, hasar tespitinde ilk 3'te yer alıyor'

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, envantere yeni alınan 4 mobil araçla afet sonrası oluşan hasarları hızla tespit ediyor. Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, "Dünyada gerçekleşen afetler ve bu afetlerin hasar tespit sürelerine bakıldığında Türkiye, hasar tespitin hızı ve doğruluğu, itiraz yüzdesinin düşüklüğü noktasında dünyada ilk 3'te yer alıyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Aslan, envantere yeni alınan mobil hasar tespit araçları ve bunlarla koordineli olarak kullanılan insansız hava araçları ile dronlar hakkında açıklamada bulundu. Aslan, ' Türkiye Afet Müdahale Planı' içinde hasar tespit, yıkım ve enkaz kaldırma gibi görevleri, Türkiye genelinde 52 bin mühendis ve mimarla 60'ın üzerinde araç, 100'ün üzerinde cihazın desteğiyle sağladıklarını belirterek, hasar tespit çalışmalarında bu konuda eğitim almış mühendislerin yoğun mesai yürüttüğünü söyledi.