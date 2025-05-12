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Türkiye, Hamas ve ABD Arasında Edan Alexander'ın Serbest Bırakılmasında Kolaylaştırıcı Rol Üstlendi

Türkiye, Hamas ve ABD Arasında Edan Alexander'ın Serbest Bırakılmasında Kolaylaştırıcı Rol Üstlendi
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Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin Hamas'ın serbest bırakacağı ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander'ın serbest bırakılma sürecinde kilit bir rol oynadığını bildirdi. Türkiye'nin bu rolü, Washington ile Gazze arasında güven ortamı yaratılması açısından önemli bulunuyor.

(ANKARA) - Diplomatik kaynaklar, Hamas'ın dün serbest bırakılacağını açıkladığı ABD- İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander için sürecin başından beri Türkiye'nin kolaylaştırıcı rol üstlendiğini belirtti. Kaynaklar, "(Türkiye) Hamas'a herhangi bir baskı uygulamaksızın, böyle bir adım atılmasının, Washington ile Gazze arasında güven ortamı yaratılması bakımından önemini anlattı" dedi.

Hamas, dün ABD-İsrail çifte vatandaşı Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurdu. Hamas'ın açıklamasında çabaları dolayısıyla Türkiye'ye takdirlerini sundukları belirtildi.

Diplomatik kaynaklar, Hamas'ın neden Türkiye'ye teşekkür ettiği sorusu üzerine, Türkiye'nin sürecin başından beri Hamas ve ABD arasında Alexander'ın serbest bırakılması için kolaylaştırıcı rol oynadığını söyledi. Kaynaklar, "(Türkiye) Hamas'a herhangi bir baskı uygulamaksızın, böyle bir adım atılmasının, Washington ile Gazze arasında güven ortamı yaratılması bakımından önemini anlattı. ABD tarafına ise Hamas'ın bu adımı atmasının kalıcı barışın tesisi yönünde Hamas'ın iyi niyetini göstermesi açısından çok önemli olduğunu izah etti" dedi.

Kaynaklar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son haftalarda Hamas ile İstanbul, Ankara ve Doha'da yaptığı temaslarda bu konunun ilk gündem maddelerinden biri olduğunu da belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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