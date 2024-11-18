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Türkiye, Hamas Siyasi Bürosu'nun Taşındığına Dair İddiaları Yalanladı

Türkiye, Hamas Siyasi Bürosu'nun Taşındığına Dair İddiaları Yalanladı
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Ankara, İsrail medyasında yer alan Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı iddialarını reddetti. Dışişleri yetkilisi, Hamas Siyasi Büro üyelerinin zaman zaman Türkiye'yi ziyaret ettiğini, ancak büro'nun Türkiye'ye taşındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

(ANKARA) - Ankara, İsrail medyasında yer alan Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşınacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Üst düzey bir Dışişleri yetkilisi, konuya ilişkin "Hamas Siyasi Büro üyeleri zaman zaman Türkiye'yi ziyaret etmektedirler. Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddialar ise gerçeği yansıtmamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Katar'ın İsrail-Hamas müzakerelerindeki arabuluculuk görevlerini askıya aldığını duyurmasının ardından, İsrail medyasında Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşınacağı iddia edilmişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yetkili, "Hamas Siyasi Büro üyeleri zaman zaman Türkiye'yi ziyaret etmektedirler. Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddialar ise gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Times of Israel isimli haber sitesinde yer alan haberde, bir Arap diplomatın Doha'nın Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi için arabuluculuktan çekildiğini açıklamasının ardından Hamas'ın yurt dışındaki üst düzey lider kadrosunun geçen hafta Katar'dan ayrılarak Türkiye'ye gittiğini söylediği aktarıldı. Haberde, "İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan Arap diplomat, Hamas'ın yurt dışındaki lider kadrosunun Katar'da toplantı yapmadıkları zamanlarda zaten zamanlarının çoğunu Türkiye'de geçirdiklerini vurgulayarak bu hareketin terör örgütü için önemini küçümsedi" ifadelerine yer verildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin Türkiye'ye taşındığı iddia edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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