Türkiye Halter Federasyonu yönetiminden 'Huzur Köy'e destek

KIRIKKALE (AA) - Türkiye Halter Federasyonu, Kırıkkale'de 19 yaş ve üzeri madde bağımlılarının tedavi edilip, hayata adaptasyonunun sağlanması amaçlanan "Huzur Köy" projesine destek verecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkan Talat Ünlü, başkanvekili Ömer Öztürk, asbaşkanlar Taner Sağır ve İlker Özkan, Huzur Köy'ü ziyaret etti.

Ziyarette projenin önemine vurgu yapan Ünlü, "Kırıkkale Valiliği'mizin hayata geçirmiş olduğu Huzur Köy projesine destek olmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Gençlerimizi yeniden hayata bağlayacak bu projede federasyon olarak bizler neler yapabiliriz? Gençlerimize nasıl katkı sağlarız? Bu konuları yetkililerle konuştuk ve bizim için olumlu bir ziyaret oldu." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Valiliğince hayata geçirilen Huzur Köy projesiyle madde bağımlısı gençler, rutin tedavilerinin yanı sıra farklı etkinliklerle yeniden hayata bağlanacak. Merkezde rehabilitasyon dönemi 6 ay ile 1 yıl arasında planlanıyor.