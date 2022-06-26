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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması Sivas'ta başladı

AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Bölge Yarışması, Sivas'ta düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Bölge Yarışması, Sivas'ta düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmanın açılışında ilk olarak Sivas, Kayseri, Çorum, Amasya ve Kırşehir'den yarışmaya katılan ekipler alana geldi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hakem kurulu üyeleri ve hakemler tanıtıldı.

Açılışta konuşan THOF Başkanı Suat Aksu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sivas da diğer bölgelerimiz gibi halk oyunları yarışmalarının grup merkezlerinden biridir. Türkiye genelinde 14 merkezde bölge yarışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün son gruplar tamamlanacak. Yarışmanın sonuçlarının hepimize hayırlı olmasını diliyorum ve hakem arkadaşlarımıza da kolaylıklar temenni ediyorum." diye konuştu.

Federasyona bağlı 5 ildeki gençlik spor kulüplerinden 360 yarışmacının katıldığı yarışma, bugün sona erecek.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde düzenlenen yarışmada, her kategorinin birincisi, temmuz ve ağustosta yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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