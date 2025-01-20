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Türkiye Halep Başkonsolosluğu Yeniden Faaliyete Geçti

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Suriye'nin Halep kentinde, 12 yıl aradan sonra Türkiye Başkonsolosluğu yeniden açıldı. Törende Türk bayrağı göndere çekildi.

(ANKARA) - Suriye'nin Halep kentinde, savaş nedeniyle 12 yıl önce günlük faaliyetlerini durduran Türkiye Başkonsolosluğu, bugün yeniden açıldı. Başkonsolosluk, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle yeniden faaliyetlerine başladı.

Suriye'deki yönetim değişikliğiyle Türkiye'nin Suriye Büyükelçiliği'nin açılmasının ardından, Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu da bugün diplomatik faaliyetlerine yeniden başladı. Halep'in Muhafaza semtindeki Başkonsolosluk, 2012 yılında savaş nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmıştı.

Türkiye Başkonsolosluğunun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu ve Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz hazır bulundu. Törende, Türk bayrağı göndere çekildi.

Türkiye Halep Başkonsolosluğu Yeniden Faaliyete Geçti
Kaynak: ANKA / Güncel
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