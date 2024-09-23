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Türkiye Hafızlık Yarışması Finali Siirt'te Yapıldı

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Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kur'an hafızlık yarışmasının Türkiye finali, Siirt Hacı Fethi Serin Camii'nde gerçekleştirildi. Kahramanmaraş'tan Ubeydullah Kırlar birinciliği elde etti.

Hafızlık yarışması Türkiye finali Siirt'te yapıldı

SİİRT - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinleri kapsamında her yıl düzenlenen Kur'an yarışmalarının Türkiye finalleri Siirt Hacı Fethi Serin Camiinde gerçekleştirildi.

Siirt İl Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmada belli bir takvim çerçevesinde ilçe, il ve bölge birincisi olan Gaziantep, Trabzon, Kahramanmaraş, Erzurum, Aksaray, Yalova, İzmir, Eskişehir, Bingöl ve İstanbul'dan 10 din görevlisi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan yarışmada Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal'ın selamlama konuşması yaparak yarışma finalinin Siirt'te yapılmasından duyduğu mutluluğu belirtti.

Yarışmada komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucunda Kahramanmaraş ilinden Fethi Kütülçü Camii Müeezzin Kayyımı Ubeydullah Kırlar Türkiye birincisi oldu. Trabzon'dan Yusuf Yılmaz ikinci ve Yalova bölgesinden Hakan Tuparlak ise üçüncü oldu.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 2024 Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen erkekler Türkiye finali hafızlık yarışmasının ödül töreninde yaptığı konuşmada, Siirt'in "Evliya ve Ulema Diyarı" olarak böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kızılkaya, yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından katılan hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle oluşturdukları manevi atmosferin gönülleri fethettiğini söyledi.

Final yarışmasına Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, TMBB Eski Başkanı Bülent Arınç, Siirt İl Müftüsü Şakir Pinal, vatandaşlar ve din görevlileri katıldı.

Türkiye Hafızlık Yarışması Finali Siirt'te Yapıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Güncel

Kahramanmaraş Türkiye Siirt

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