Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin düzenlediği '27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen '27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda ödül töreni Bakü'de yapılacak. Anadolu Ajansı (AA) kameramanları da birçok kategoride ödül kazandı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin düzenlediği "27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması"nda ödüllerin sahipleri açıklandı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlediği basın toplantısında, bu yıl yarışmayı "Zoom Türkiye" ve "Zoom Azerbaycan" olarak 2 başlıkta gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zaferin Türkiye'de herkesin göğsünü kabarttığını belirten Polatel, "Bizler de Türk medya ordusu olarak bu şanlı zaferi tüm dünya kamuoyuna duyurduk. Bugün de aynı akıl ve gönül birliğiyle Bakü'de gerçekleştirdiğimiz yarışma organizasyonumuz, Karabağ zaferi odağındadır. Ödüle layık görülen hayata dair özel görüntülerle tüm dünyaya birlikte sesleneceğiz." dedi.

27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri yarışmasını Azerbaycan'da düzenleme noktasında kendilerine destek veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'e teşekkür eden Polatel, "Kalpleri biz habercilerle aynı heyecanla atıyor ve onlar bu kutlu buluşmanın mimarları oldular. Bizlere Zoom Türkiye ve Zoom Azerbaycan'ın çatısını kurdular. Bizler de bu çatının altında inşallah her yıl gelişerek büyüyecek Zoom ailesi olarak dost ve kardeş Azerbaycan medyasıyla hareket etmekte kararlıyız. Birlikte tüm dünyaya, uluslararası kamuoyuna daha güçlü seslenmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Polatel, yarışmanın ödül törenin Bakü'de 26 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

Anadolu Ajansına 8 ödül

"Serbest Haber" kategorisinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşananları görüntüleyen Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Yunus Emre Günaydın "Yıkımdan ölüme" rumuzlu haberiyle birincilik kazandı.

10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla gazeteci eşleriyle yapılan röportajları konu alan "Kumru" rumuzlu haberiyle AA kameramanı Tayyib Hoşbaş "Röportaj Haber" kategorisinde birinci oldu.

"Yılın Haber Görüntüsü" kategorisinde Ankara'da şiddetli yağış sonrası yaşananları görüntüleyen AA kameranı Hakan Dündar "Bardaktan boşaltırcasına" rumuzlu görüntüsüyle üçüncülük elde etti.

Güney Kutbu'nda yapılan araştırmayı haberleştiren AA foto muhabiri Şebnem Coşkun, "Dünyanın geleceğine ışık tutan yolculuk" rumuzlu görüntüsüyle "Yılın Özel Haber" kategorisinde üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

"Drone Serbest" kategorisinde deprem sonrası Adıyaman'ı havadan görüntüleyen AA kameramanı Alican Ocak "Adıyaman" rumuzlu haberiyle ikinci, "Drone Haber" kategorisinde Niagara Şelalesi'ni farklı bir bakış açısıyla görüntüleyerek haberleştiren AA kameramanı Vural Elibol "Kristal Niagara" rumuzlu haberiyle üçüncü oldu.

AA muhabiri Ömer Yasin Ergin "Berna Öğretmenin Kış Mesaisi" rumuzlu haberi ile Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) ödülü, AA foto muhabiri Özkan Bilgin ise "Arı adam" rumuzlu haberiyle Şeker İş Sendikası özel ödülüne layık görüldü.

Yarışmada ödül alan diğer isimler ise şöyle:

"(Yılın Haber Görüntüsü) kategorisinde İhlas Haber Ajansından Gürkan Sayın, NTV'den Timuçin İlbaylı. 'Özel Haber' kategorisinde A Haber'den Gökhan Arıkan, CNN Türk'ten Buğra Benlioğlu ve Haber Global'den Murat Karataş. 'Serbest Haber' TRT Haber'den İhsan Kırkbeşoğlu ve Duygu Özdemir, A Haber'den Murat Sekban. 'Spor Haber' kategorisinde 24 TV'den Dursun Şahin. 'Drone Haber' kategorisinde CNN Türk'ten Halil Kahraman, TRT Haber'den Seyit Taşdelen. 'Drone Serbest' kategorisinde TRT Haber'den Mikail Sevinç, İhlas Haber Ajansından Ahmet Faruk Sarıkoç. 'Dizi Haber' kategorisinde Haber Global'den Mehmet Altunışık, ATV Haber'den Barış İbiş ve Şükran Uslu, TRT Haber'den İhsan Kırkbeşoğlu ve Sabahnur Sayılgan. 'Canlı yayın haber bağlantı' kategorisinde A Haber'den Esra Arpa ve Yüksek Akalın, Bengü Türk Tv'den Özbey Özay ve Güven Erdoğan, TRT Haber'den Aykut Olgun ve Emre Yüncü. 'Haber Program' kategorisinde TRT World'den Hamdullah Hakan Hocaoğlu, TRT program yapımcısı Ferhat Yalçıner. 'Haber Kurgu' kategorisinde CNN Türk'ten Onur Kurt."

CNN Türk'ten Fulya Öztürk, ATV Haber'den Arif Soner Kalkan ve Samed Öztaylan, FOX TV'den Çağlar Güner ve Nazlı Yerebasmaz, ATV Haber'den Ozan Ulaş Caymaz, Show TV'den Mustafa Mandev ve Fatih Günal, TRT Haber'den Fatih Ayaz da özel ödüllerin sahibi oldu.

Hatay'da depremde ailesini kaybeden Haber Global muhabiri Hasan Uylaş, ailesini kaybettiği sokaktan yayın yapması, yaşananları ve yaşadıklarını kesintisiz ekrana aktarmasından dolayı kameraman Aydın Korkmaz ile jüri özel ödülüne layık görüldü.