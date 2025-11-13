Türkiye ve Kırgızistan Medya İşbirliği Protokolü İmzaladı

Türkiye Haber Kameramanları Derneği (THKD) ile Kırgızistan Radyo ve Televizyon Kurumu (UTRK) arasında Türk dünyasında medya alanında ortak eğitim programları, haber paylaşımı, mesleki dayanışma ve yeni projeler geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen törende, 28. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen UTRK Genel Müdürü Ulanbek Satıyev ile THKD ve Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Aytekin Polatel protokolü imzaladı.

Törende, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı dileklerinde bulunuldu ve iki ülke temsilcileri kardeşlik ve dayanışma mesajları verdi.

THKD Başkanı Polatel, törende yaptığı konuşmada, Türk dünyasının ortak sesi olma yolunda medya kurumları arasındaki köprüyü güçlendirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

UTRK Genel Müdürü Satıyev ise iki ülke basın mensuplarının dayanışmasının bölgesel işbirliğini ve doğru bilgilendirmeyi güçlendireceğini belirterek, Zoom Yarışması'nın Bişkek'te yapılacak olmasının kardeşlik adına tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

Protokolle, Türk dünyasında medya alanında ortak eğitim programları, haber paylaşımı, mesleki dayanışma ve yeni projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, 2026'da gerçekleştirilecek 29. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın, "Zoom Kırgızistan-Zoom Türkiye" başlığıyla düzenlenmesi ve ödül töreninin Bişkek'te yapılmasında mutabakata varıldı.

Bu doğrultuda çalışmaların, gelecek dönemde iki ülke medya kurumlarının işbirliğiyle yürütülmesi kararlaştırıldı.