Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Konfederasyon Genel Başkanlığına getirildi

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanlığına, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir getirildi. Konfederasyon Genel Başkanı Ziya Sözen'in istifa etmesi üzerine yönetim kurulu toplandı. Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Kandemir, yönetim kurulunun kararıyla konfederasyonun genel başkanlığına seçildi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanlığına, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir getirildi.

Konfederasyon Genel Başkanı Ziya Sözen'in istifa etmesi üzerine yönetim kurulu toplandı.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Kandemir, yönetim kurulunun kararıyla konfederasyonun genel başkanlığına seçildi.

Kandemir, yaptığı açıklamada, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalara aynı tempoda devam edeceğini belirtti.

Ziya Sözen'e emekleri için teşekkür eden Kandemir, "Omuzlarımıza yüklenen yük ve sorumluluk artmıştır. Güvenlik korucularımız için yönetim ve temsilcilerimizle her zamankinden daha çok çalışacağız." dedi.