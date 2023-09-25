Haberler

Türkiye-Gürcistan arasında aranan 4 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, farklı suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı. Şüpheliler, Gürcistan'a geçmek için işlem yapmak isterken görevli polisler tarafından tespit edildi. Zanlılar gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Türkiye- Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, aranan 4 şüpheli yakalandı.

Farklı suçlardan aranan 4 zanlı, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapmak istedi.

İşlemler esnasında görevli polisler, şüphelilerin farklı suçlardan arandığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Gürcistan Türkiye Suç Göçmenler Güncel Haberler

title