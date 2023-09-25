Türkiye-Gürcistan arasında aranan 4 şüpheli yakalandı
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, farklı suçlardan aranan 4 zanlı yakalandı. Şüpheliler, Gürcistan'a geçmek için işlem yapmak isterken görevli polisler tarafından tespit edildi. Zanlılar gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.
Türkiye- Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, aranan 4 şüpheli yakalandı.
Farklı suçlardan aranan 4 zanlı, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapmak istedi.
İşlemler esnasında görevli polisler, şüphelilerin farklı suçlardan arandığını belirledi.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel