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Türkiye, Göçmen Kuşlar İçin Kritik Bir Mola Noktası

Türkiye, Göçmen Kuşlar İçin Kritik Bir Mola Noktası
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Doğu Akdeniz'deki sulak alanlar, Türkiye üzerinden kışı geçirecekleri Afrika'ya yolculuk eden göçmen kuşlar için önemli bir dinlenme noktası oluşturuyor. Hatay ve Adana'daki lagünler, her yıl on binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'den geçen 3 kuş göç rotasının kesiştiği Doğu Akdeniz'deki sulak alanlar, göçmen kuşlara zorlu yolculuklarında mola noktası oluyor.

Göçmen kuşlar, Türkiye üzerinden kışı geçirecekleri Afrika'ya yolculukları sırasında Hatay ve Adana'daki sulak alanlarda dinleniyor.

Adana'daki Yumurtalık, Tuzla, Akyatan ve Ağyatan lagünleri göçmen kuşların her yıl gelip konakladığı alanlar arasında yer alıyor.

Hatay'daki Subaşı, Mileyha Sulak Alanı ve Reyhanlı Barajı da on binlerce kuşa her göç döneminde mola noktası oluyor.

"Kuş göç rotalarının kesiştiği yer Doğu Akdeniz sahillerindedir"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, AA muhabirine, Türkiye'nin önemli 3 kuş göç rotasında olduğunu söyledi.

Önemli bir konumda bulunan Türkiye'de her yıl 400'ün üzerinde göçmen kuş türünün misafir edildiğini anlatan Atmaca, şöyle konuştu:

"Avrupa'nın doğusundan İstanbul üzerinden Akdeniz'in doğusuna doğru uzanan önemli bir kuş göç yolu vardır. Bunun yanında Kafkasya'dan gelip Artvin Borçka üzerinden giren, Hatay'ın Belen ilçesinden Süveyş Kanalı üzerinden Afrika'ya bağlanan bir diğer kuş göç yolumuz var. Bir de İstanbul üzerinden gelip, Akdeniz sahillerimizden Afrika'ya uzanan kuş göç yolu bulunuyor. Dikkat ederseniz tüm kuş göç rotalarının kesiştiği yer Doğu Akdeniz sahillerindedir. Göçmen kuşlar, bölge müdürlüğümüz sorumluluk alanlarındaki sulak alanlarda konaklama, beslenme ve üreme yapmaktadır. En stratejik, en önemli kuş göç rotaları Türkiye üzerinden geçmektedir. Türkiye, göçmen kuşlar için stratejik ve kritik öneme sahiptir."

Atmaca, Türkiye'nin sulak alanlarında her yıl çok sayıda su kuşunun ağırlandığını dile getirdi.

Göç rotasında önemli bir mola noktası olan Adana'da kuşların sorunsuz şekilde dinlenebilmesi için çalışmalar yaptıklarını anlatan Atmaca, "Kuşların beslenme ve üreme alanlarındaki arazi işgalleri konusunda gerekli tedbirler alınmakta. Hem idari yaptırım uygulanmakta hem de av koruma ekiplerimiz kaçak avla mücadele konusunda büyük bir gayret göstermektedir. Bu konuda hiç duraksamaya meydan vermeden yılın 365 günü ekiplerimiz sahada koruma görevlerini yerine getirmektedirler." diye konuştu.

Atmaca, ekiplerinin, Toros Dağları'nda kışın sert geçtiği, yoğun kar yağışının olduğu dönemlerde yaban hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışmalar da yaptıklarını söyledi.

Bu çalışmalardan kuşların da nasibini aldığını belirten Atmaca, yazın da ağır geçen sıcaklara karşı oluşturdukları su yalaklarıyla hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olduklarını dile getirdi.

Atmaca, kuşların doğal yaşam alanlarının korunması, çevre bilincinin arttırılması ve kuş gözlemciliğinin teşvik edilmesi amacıyla "Dünya Kuş Günü"nün 5 Ocak'ta kutlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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