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Türkiye Gezginler Kulübü'nden Sinop Ziyareti

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Türkiye Gezginler Kulübü üyeleri, Sinop'un Boyabat ve Gerze ilçelerini ziyaret ederek tarihi ve turistik mekanları keşfetti. Kulüp başkan yardımcısı Uğur Demircan, ziyaretin amacının Boyabat'ın tanıtılması olduğunu belirtti.

Türkiye Gezginler Kulübü üyeleri Sinop'un Boyabat ve Gerze ilçelerini ziyaret ederek, tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

Kulüpten 25 kişilik ekip, Boyabat ilçesinde ilk olarak Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'ni gezerek buradaki görevliden müzeyle ilgili bilgi aldılar.

Daha sonra Tarihi Boyabat Kalesi'ni gezen kulüp üyeleri, ilçedeki ziyaretlerini tarihi evlerin yer aldığı Gazideretabaklı köyünü gezerek tamamladı.

Türkiye Gezginler Kulübü Başkan Yardımcısı Uğur Demircan, AA muhabirine, kulüp olarak Türkiye'nin farklı noktalarını ziyaret etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Ziyaretlerinde özellikle tarihi mekanların kendilerini çok etkilediğini vurgulayan Demircan, şöyle konuştu:

"Türkiye Gezginler Kulübü olarak Boyabat'ın tanıtılması için önemli bir gezi tertip ettik. Ben Boyabatlı olarak Boyabat'ın tanıtımı için üyelerimizin ilçemizi görmelerini istedim. Bunu yapmayı da kendime görev saydım. 25 yıllık geçmişi hizmetlerle dolu olan kulübümüzden 25 üyemizle beraber ilk olarak ilçemizin müzesini ziyaret ettik. Yetkililer bize müzedeki sergilenen eserlerle ilgi bilgilendirmede bulundular. Buradan Boyabat kalemize çıktık, gezdik. Kalemizi bu güne kadar tanıtım eksikliği yüzünden yeterince tanıtamadık. Bugüne kadar dünyanın 122 ülkesine seyahat etme fırsatını bulmuş bir insanım. Yüzlerce kale gördüm. Ama böyle bir kale görmedim. Kalemizde örneği olmayan bir şey var. Kaçış tüneli. Bu kadar geniş ve uzun bir kaçış tünelini Türkiye'de hatta dünyada hiç görmedim."

Kulüp üyeleri Gerze ilçesinde de ilçenin tarihi ve turistlik mekanlarını gezerek, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Boyabat Türkiye Güncel Kültür Turizm Yaşam Gerze sinop

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