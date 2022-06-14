Türkiye genelindeki FETÖ/PDY operasyonlarında 60 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 60 kişinin gözaltına alındığını, firari 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen 3 sınav soruşturması kapsamında, 15 astsubay, 2 polis memuru, bir apartman görevlisi, büro memuru, emlak danışmanı, muhasebeci ve özel sektör çalışanı 22 şüpheliye yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ayrıca örgütün sözde "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle, ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen ve ifade teşhislerde adı geçen bir albay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 4 astsubay, bir JSGA memuru, 3 uzman çavuş, bir JSGA öğrencisi, bir Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknikeri ve 2 özel sektör çalışanı, 10'u aktif görevde 17 şüpheliye yönelik operasyonda, 12 kişiye gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

İzmir ve Mersin'deki operasyonlar

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması' içerisinde 'öğretmen, grup abisi, bölge talebe mesulü ve bölge üniversite mesulü' olarak faaliyet gösteren, ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen, ifade teşhislerde adı geçen, sorumlu olduğu askerleri takip eden, sözde TSK yapılanmasına eleman temin eden, örgüt mensubu askerleri yönlendirme, yönetme ve askerlere talimat verme yetkisini haiz 2 öğretmen, bir fizyoterapist, bir doktor, bir uzman, bir avukat, bir hemşire, bir öğretim görevlisi, bir kameraman, bir özel sektör ve 2 meslek bilgisi tespit edilemeyen 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle, ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen ve ifade teşhislerde adı geçen bir astsubay, bir uzman çavuş, bir uzman erbaş, bir kıdemli yüzbaşı, bir astsubay, bir öğretmen, 2 özel sektör çalışanı, 2 uzman çavuş ve bir astsubay 11 şüpheli şahsa yönelik operasyonda ise 10 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramalar sonucu çok sayıda dijital materyal/doküman ele geçirildi.

Eskişehir ve Elazığ'daki operasyonlar

Eskişehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda da örgütün sözde "Emniyet mahrem yapılanması"nda yer aldığı iddiasıyla biri komiser, 5'i polis memuru ve biri eski Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrenci olan 7 şüpheli, ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları, operasyonel hatlar üzerinden mahrem imamlarla irtibatlarının bulunduğu ve ifade teşhislerde adı geçtiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Elazığ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce ise örgütün sözde "askeri mahrem yapılanması ve öğrenci yapılanması" içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, HTS analizlerinde sorumlu düzeyde örgüt mensupları ile irtibatları tespit edilen, ifade teşhislerde adı geçen bir üsteğmen ve bir öğretmen gözaltına alındı.

Firari 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.?