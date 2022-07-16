Türkiye genelinde son bir haftada 5 bin 68 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Türkiye genelinde son bir haftada 5 bin 68 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Fırat Taşdemir - Güncel
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Türkiye genelinde son bir haftada 5 bin 68 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 8-14 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 5 bin 68 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 8-14 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde 5 bin 68 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabında yapılan videolu paylaşımda, yakalanan düzensiz göçmenlerin 2 bin 293'ünün Afgan, 321'inin Pakistanlı olduğu belirtildi.

Gözaltında bulunan düzensiz göçmenlerden 1897'si Afgan, 232'si Pakistanlı olmak üzere toplam 2 bin 464'ünün sınır dışı edildiği, aynı tarihlerde 2 bin 159 kişinin de ülkeye girişinin engellendiği ifade edildi.

1 Ocak-14 Temmuz tarihlerinde ise 32 bin 416'sı Afgan, 6 bin 991'i Pakistanlı toplam 54 bin 475 göçmenin sınır dışı edildiği, 176 bin 896 kişinin de ülkeye girişlerinin engellendiği duyuruldu.

Açıklamada, ayrıca geri gönderme merkezlerinde 7 bin 185 Afgan, 4 bin 103 Pakistanlı toplam 17 bin 256 düzensiz göçmenin bulunduğu kaydedildi.

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

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