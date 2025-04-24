Türkiye Genelinde Karayolu Çalışmaları ve Trafik Uyarıları
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol ve yollar üzerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı. Birçok noktada ulaşım kontrollü yapılırken, trafik işaretlerine uyulması önem taşıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerinde 12 Mayıs'a kadar üstyapı onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle ulaşım otoyolun Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı yapımı sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Karasu-Kocaali yolunun 11-16. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Alanya-Gazipaşa-5. Bölge Hududu yolunun 11-13. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları sebebiyle 12.00-13.00 saatlerinde aralıklarla yol trafiğe kapatılacak.
İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 32-38. kilometrelerinde Bursa-Ankara istikametindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerinde Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 69-70. kilometrelerinde Maden şehir geçişindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Hassa-Kırıkhan yolunun 36-38. kilometrelerinde (Güzelce Karakolu mevkisi) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı diğer şeritten kontrollü sürdürülüyor.
İyidere-Rize-Çayeli-Pazar yolunun 43-53. kilometrelerinde Çayeli, Pazar-1, Pazar-2 ve Pazar tünellerindeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.