Türkiye genelinde hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı ve bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Rüzgarın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 25

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde güney kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı bulutlu 26

Samsun: Parçalı bulutlu 26

Trabzon: Parçalı bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 26 - İSTANBUL