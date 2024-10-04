Türkiye Genelinde Filistin'e Destek Yürüyüşleri Düzenlenecek

Türkiye genelinde 6 Ekim Pazar günü Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlenecek.

Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu bünyesinde kurulan Filistin dayanışma platformlarının organizasyonuyla 60'tan fazla şehirde düzenlenecek yürüyüşlerde, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilecek.

Gazze'ye destek içeren döviz ve pankartların yanı sıra Türk ve Filistin bayraklarının taşınacağı eylemlere, çeşitli meslek grupları destek verecek.

"Filistin'deki vahşete ortak olanları ifşa etmek için meydanlarda olacağız"

Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mahitapoğlu, AA muhabirine, İsrail'in 1948'de Filistin'de başlattığı saldırılarını 7 Ekim 2023'te daha da artırarak farklı bir noktaya taşıdığını söyledi.

İsrail'in saldırılarını artırmasının nedeninin, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nden aldığı destek olduğunu belirten Mahitapoğlu, İsrail'in saldırılarını Gazze ile sınırlı tutmadığını, Lübnan, Suriye, Yemen ve İran'a kadar götürdüğünü ifade etti.

Ankara başta olmak üzere, 8 Ekim 2023'ten bu yana birçok şehirde Filistin dayanışma platformları kurarak İsrail ile destekçilerine karşı eylem ve protestolar gerçekleştirdiklerini dile getiren Mahitapoğlu, "7 Ekim'in yıl dönümü. Bundan dolayı da Türkiye genelinde sivil toplum kuruluşları olarak hem Filistin'e destek hem soykırıma itiraz hem de Amerika başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Fransa, Hindistan ve tüm bu vahşete ortak olanları ifşa etmek için meydanlarda olacağız." dedi.

"81 ili kuşatacak eylemler için çalışmalarımız devam ediyor"

Mahitapoğlu, "Tüm Anadolu şehirlerinde 6 Ekim için Filistin'e destek yürüyüşleri kararı alındı. Şu anda Anadolu Filistin Dayanışma Platformu olarak netleşen 60 ilimiz var. 81 ili kuşatacak eylemler için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 6 Ekim'de 81 ilde Filistin'e destek, İsrail ve destekçilerine lanet protestoları, yürüyüşleri, mitinglerini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki herkesi yürüyüşlere katılmaya davet eden Mahitapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu kadar soykırım ve yıkıma rağmen işgalci İsrail'in kendi savunma hakkının olduğunu iddia eden emperyalist zihniyete karşı tüm Anadolu insanın bir milli mücadele ruhuyla harekete geçerek, önümüzdeki dönem muhtemelen kapımıza dayanacak bu sürece hazırlıklı olmamız lazım. Tüm dünyaya, vicdan sahibi insanlara çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki eylemlere katılın, meydanlara inin ve siyonist İsrail'i destekleyen firmaların ürünlerini boykot edin."

"Ankara'daki yürüyüşe 1 milyona yakın katılım bekliyoruz"

Mahitapoğlu, Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşlarınca 6 Ekim saat 13.30'da başkentte düzenlenecek yürüyüşün, Kurtuluş Parkı'ndan Anadolu Meydanı'na kadar süreceğini bildirdi.

Ankara'daki STK'ler olarak Türkiye ve dünyaya mesaj vereceklerini belirten Mahitapoğlu, "1 milyona yakın katılım bekliyoruz. Toplumun bütün kesimlerine, tüm siyasi partilere, derneklere, sendikalara ulaşabildiğimiz kadar ulaştık. Bu anlamda çok ciddi geri dönüşler aldık. Burada Anadolu toplumunun ortak bir paydasını oluşturmaya çalışıyoruz. Alevi derneklerimiz, cumhuriyetçi kadınlarımız, tarikat mensuplarımız yürüyüşümüze gelecek. Artık bu bir insanlık meselesi. Vicdanı olan bütün insanları ailecek bu yürüyüşe davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

ANFİDAP bünyesinde Ankara'dan yaklaşık 40 sivil toplum kuruluşu bulunduğunu dile getiren Mahitapoğlu, şimdiye kadar 400'den fazla Filistin'e destek eylemi gerçekleştirdiklerini kaydetti.