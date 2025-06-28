Türkiye Genelinde 111 Yangın Çıktı: 106'sı Kontrol Altında

Türkiye Genelinde 111 Yangın Çıktı: 106'sı Kontrol Altında
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İletişim Başkanlığı, son iki günde Türkiye genelinde 49'u orman yangını olmak üzere toplam 111 yangın yaşandığını ve 106 yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Hava koşulları nedeniyle yangın riski yüksek seviyelerde seyretmektedir.

İLETİŞİM Başkanlığı, son iki gün içerisinde 49'u orman olmak üzere toplam 111 yangın çıktığını, 106'sının kontrol altına alındığını, devam eden 5 yangına müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik açıdan yangın riski yüksek olan günlerden geçmekteyiz. Özellikle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, bağıl nem oranının düşmesi ve rüzgarın kuvvetli esmesi nedeniyle yangınlara karşı kritik bir hassasiyet oluşmuştur. Bu kapsamda, 27 Haziran 2025 Cuma ve 28 Haziran 2025 Cumartesi günleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde; 49 adet orman, 62 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 111 yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların 106'sı hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 5 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir" denildi.

'27 UÇAK, 105 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE SÜRÜYOR'

Sakarya, Manisa, Balıkesir, Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki yangınların müdahalesine devam edildiği belirtilerek, "Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, rezerv güçlerle beraber toplam; 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın arazöz ve iş makinesi, 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti, 776 gözetleme kulesi, 25 bin orman kahramanı, 131 bin gönüllü ile yangınlara karşı teyakkuz halindedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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