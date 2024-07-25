Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 2024 Turnesi Başladı

Sabancı Vakfınca desteklenen ve şef Cem Mansur'un yönettiği Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) 2024 turnesi kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verdi.

Sabancı Vakfından yapılan açıklamaya göre, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren TUGFO'ya konserde, piyanist Daniel Ciobanu'ya eşlik etti.

Konserde Hector Berlioz, Sergey Rahmaninov, Ege Gür ve Sergey Prokofiev'in eserleri müzikseverlerle buluştu.

Ayrıca genç besteci Ege Gür'ün 2023 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına bestelediği "Görünmez Olanın İmgesi" ilk kez dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

TUGFO turnesine Avrupa'da devam edecek

Türkiye'de konservatuvarlarda okuyan 16-22 yaşları arasındaki sınavla seçilen 80 genç müzisyenden oluşan orkestra, yurt dışı turnesinde Hollanda, İtalya ve Almanya'da önemli sanat merkezlerindeki konserleriyle sanatseverlerle buluşacak.

Topluluk, yurt dışı turnesi kapsamında 26 Temmuz'da Amsterdam'da Concertgebouw'da sahne alacak. 28 Temmuz'da İtalya'daki Salo Festivali'nde dinleyiciyle buluşacak orkestra, 30 Temmuz'da Venedik'te Scuola Grande di San Rocco'da konser verecek.

TUGFO, sezonun son konserini 10 Ağustos'ta Berlin'de Konzerthaus konser salonunda gerçekleştirecek.