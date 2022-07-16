Türkiye Gençlik Birliği İzmir İl Başkanlığında dinleme cihazı bulunduğu iddiası

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İzmir İl Başkanlığı binasında elektrik prizine yerleştirilmiş dinleme cihazı bulunduğu iddia edildi.

TGB İzmir İl Başkanı İkra Göksu Nacar, yaptığı açıklamada, binalarındaki tadilat sırasında elektrik prizine yerleştirilmiş bir cihaz bulduklarını belirtti.

Cihazın fotoğrafını genel merkezleri ile avukatlarına gönderdiklerini ve yapılan incelemede "dinleme cihazı" olduğunun tespit edildiğini savunan Nacar, durumu emniyete bildirdiklerini söyledi.

Nacar, 2006'dan bugüne ABD emperyalizminin hedefinde olduklarını öne sürerek, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün, Ergenekon tertibinde de hedef alındık. Türk gençliği olarak üniversitelerde PKK ve FETÖ'nün yuvalanmasına izin vermedik. Üniversiteleri PKK ve FETÖ elemanlarından temizledik. TGB varsa Türkiye'nin geleceği güvendedir. Bunlar FETÖ taktiği, NATO tertipleridir. TGB'yi gizlice dinlemek, cihazlar yerleştirmek Türk gençliğinden korkan, korkak ve acizlerin işidir. Konunun takipçisi olacağız."