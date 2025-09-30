Türkiye, Gazze'yi İlgilendiren Toplantıya Katılacak

(ANKARA) - Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el Ensari, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili planını görüşmek üzere bugün Hamas heyetiyle Katar'da yapılacak toplantıya Türkiye'nin katılacağını bildirdi. Ensari, "Mısır İstihbarat Başkanı dün Hamas heyetiyle yapılan toplantıya katıldı. Türkiye de bugün katılım sağlayacak" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el Ensari, Bakanlık'ta bir basın toplantısı düzenledi. Ensari, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD'nin taahhüdünü takdirle karşıladıklarını belirterek, "Amacımız savaşı bitirmek ve Gazze'deki açlığı sona erdirmektir" dedi.

Katar ve Mısır'ın Hamas'a Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik plan sunduğunu kaydeden Ensari, Hamas heyetinin planı inceleyeceğini bildirdiğini aktardı. Ensari, ilk günden bu yana savaşın sona erdirilmesi, yardımların ulaştırılması ve gerilimin durdurulması için çalıştıklarını dile getirdi. Hamas müzakere heyetinin Trump'ın planını inceleme sözü verdiğini aktaran Ensari, Katar'ın Gazze'de savaşı sonlandırmak ve Gazze halkına destek olmak için ilk günden beri çaba gösterdiğini söyledi. Ensari, " Katar, Mısır ve Türkiye'nin savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları birlikte ve koordineli bir şekilde yürütülmektedir" dedi.

"Önceliğimiz Katar Devleti'nin egemenliği ile vatandaşlarımızın ve sakinlerimizin güvenliği"

Sözcü Ensari, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani'yi telefonla arayarak Doha saldırısı nedeniyle özür dilemesine ilişkin, asıl hedeflerinin Katar'a yönelik saldırının tekrar etmemesini sağlamak olduğunu ifade ederek, "Özür meselesine gelince, önceliğimiz Katar Devleti'nin egemenliği ile vatandaşlarımızın ve sakinlerimizin güvenliğidir" dedi. Katar'ın Doha'ya yönelik İsrail saldırısıyla ilgili hukuki haklarını saklı tuttuğunu belirten Ensari, "Katar'ın hareket noktası, İsrail saldırısının tekrarlanmayacağı yönünde verilen garantilerdir" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump'tan duydukları kadarıyla Netanyahu'nun Trump'ın planını kabul ettiğini açıkladığını aktaran Ensari, "ABD Başkanı'nın Gazze savaşını sona erdirme planını memnuniyetle karşıladık. Temel hedefimiz savaşın sona ermesidir" ifadelerini kullandı. Ensari, konuyla ilgili Hamas heyeti ile yapılacak görüşmelere ilişkin, "Mısır İstihbarat Başkanı dün Hamas heyetiyle yapılan toplantıya katıldı. Türkiye de bugün katılım sağlayacak" bilgisini verdi.