Türkiye, Gazze'ye 52 Bin Ton İnsani Yardım Yaptı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı toplam insani yardımın 52 bin tonu aştığını açıkladı.

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım yapan ülke olduğunu söyledi.

"Gazze'ye ulaşan insani yardımın yüzde 30'unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda." diyen Keçeli, 1908 ton insani yardım taşıyan bir geminin daha Mersin Limanı'ndan ayrıldığını kaydetti.

Keçeli, "5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı." ifadelerini kullandı.