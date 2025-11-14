Türkiye, Gazze'ye 102 Bin Tondan Fazla İnsani Yardım Gönderdi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye Gazze'deki insani kriz başladığından bu yana bölgeye 102 bin 590 tondan fazla insani yardım gönderdi. Yardımların 65 bin 280 tonunu un oluşturdu.

AFAD koordinasyonunda yürütülen kurumlararası çalışmalar kapsamında gönderilen yardımlar, Gazze'de 10 Ekim 2025'te varılan ateşkesin ardından hız kazandı. Ekim ayında varılan ateşkes sonrasında hazırlanan 865 tonluk ilk yardım gemisi, hazır gıda ve bebek maması taşıyan, 17 Ekim 2025'te Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaştı.

Türk Kızılay tarafından hazırlanan yaklaşık 810 tonluk ikinci yardım gemisi ise 12 Kasım'da Mersin'den yola çıktı. Geminin 14 Kasım'da El Ariş'e varması bekleniyor. Türk Kızılay, Gazze'nin Deir el-Balah bölgesindeki aşevinde her gün 21 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyor.

Dışişleri kaynaklarına göre Türkiye, 2023'ten bu yana AFAD, Kızılay ve BM'nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) aracılığıyla önemli ölçekte destek sağladı. Bu kapsamda, 2 bin 127 çadır, 52 bin 164 konserve et (42 ton), 10 bin gıda kolisi (153 ton), 50 bin dayanıklı branda (260 ton) bin aileye 20 ton içme suyu dağıtıldı.

Türk Kızılay ayrıca krizin ilk aşamasında Filistin Kızılayı'na 600 bin dolar, 2024'te iletilen 150 bin dolarla birlikte toplam 750 bin dolar nakdi destek verdi. Türkiye'nin UNRWA'ya gönüllü mali katkıları 2023'te 11 milyon, 2024'te 15 milyon, 2025'te 10 milyon dolar olmak üzere toplam 36 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin 2023'te Birleşmiş Milletlere bağlı Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA'ya gönderdiği 26 bin ton, 2024'te gönderdiği 39 bin 200 ton unun ardından, 2025 yılı için 120 bin tonluk un hibesi taahhüt edildi. Ancak Dışişleri kaynaklarına göre, İsrail'in engellemeleri nedeniyle bu miktarın yalnızca 9 bin 200 tonu şu ana kadar Gazze'ye ulaşabildi.