Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklama

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Lokman Aylar, terörün tamamen bitirilmesi ve Türkiye'nin sonsuza dek huzura kavuşması hedefiyle Terörsüz Türkiye sürecini sonuna kadar destekleyeceklerini bildirdi.

Aylar, yazılı açıklamasında, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfının, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Türkiye'nin yarım asra yakındır devam eden terörden kurtulması için bu süreci desteklediklerini vurgulayan Aylar, uzun yıllar terörün acılarını derinden yaşadıklarını, devlet ve hükümetin bu konuda gösterdiği fedakarlığı gururla takip ettiklerini kaydetti.

Son dönemde atılan adımlar ve güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlarla terör tehdidinin belinin kırıldığına, yurt içinde terör eylemlerinin tamamen bitme noktasına geldiğine dikkati çeken Aylar, bu başarının şehit ve gazilerin mücadelesinin sonucunda ortaya çıktığını ifade etti.

Hükümetin Terörsüz Türkiye hedefiyle yola çıkmasının, şehit aileleri ve gaziler için büyük anlamlar taşıdığını belirten Aylar, "Hafızalara kazınan acıların bir daha yaşanmaması, geleceğin ve daha güçlü bir şekilde inşa edilmesi anlamına gelen bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin ve ilgili tüm bakanlarımızın kararlı duruşu ülkemize ve vatandaşlarımıza güven telkin etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Hain planlara asla geçit vermeyeceğiz"

Bu kritik adımın milletin tam desteğiyle başarıya ulaşabilmesi için bazı kırmızı çizgilerinin bulunduğunu aktaran Aylar, Terörsüz Türkiye sürecinin terör örgütünün koşulsuz silah bırakması, kendini feshetmesi ve adalet önünde hesap vermesi üzerine kurulması gerektiğini belirtti.

Aylar, şehitlerin kanları üzerinden pazarlık yapılması, genel af, bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın dışarı çıkarılması gibi taleplerin kabul edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Son dönemde Terörsüz Türkiye sürecini baltalama amacını taşıyan bazı provokatif söylemlerle de karşılaştıklarına işaret eden Aylar, şunları kaydetti:

"Bebek katili TBMM çatısı altına gelecek' gibi yalanlar ve manipülasyonlarla, şehit aileleri ve gaziler sokağa dökülmeye çalışılmaktadır. Bu hain planlara asla geçit vermeyeceğiz. Devletimizle milletimizi karşı karşıya getirmek isteyenlerin karşısında önce biz duracağız. Her daim bu oyunların takipçisi olacağız. Projenin doğru ve adil bir şekilde sürdürülmesi için Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak bizler, hükümetimizin Terörsüz Türkiye projesini, yukarıda belirttiğimiz hassasiyetler doğrultusunda, terörün tamamen bitirilmesi ve ülkemizin sonsuza dek huzura kavuşması hedefiyle sonuna kadar destekleyeceğiz. Sürecin her aşamasında şehit aileleri ve gaziler olarak devletimizin yanında durmaya, projenin en doğru ve adil şekilde ilerlemesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."