Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan CHP Kurultayı'nda Demirtaş'a selam gönderilmesine tepki

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a selam gönderilmesine tepki gösterdi.

Aylar, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, Demirtaş ve Gezi Parkı davasında hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'ya selam gönderilmesini eleştirdi.

Kavala ve Demirtaş'ın, devlet kayıtlarına terörist olarak geçtiğini savunan Aylar, bu iki kişiye selam göndermenin, Cumhuriyet'in ilkelerine, Gazi Mustafa Kemal'in hayatına, karakterine ve kişiliğine ters olduğunu belirtti.

Aylar, "(Mustafa Kemal'in askerleriyiz) diye slogan atıp İmralı canisi, bebek katili Apo'nun heykelini dikmek isteyen kravatlı terörist Demirtaş'a selam göndermek hangi aklın ürünüdür? George Soros'un finansörlüğünde ülkemizde iç savaşın provasının yapıldığı Gezi eylemlerini destekleyen ve eylemci gruplara para gönderme suçlamasıyla tutuklu bulunan Osman Kavala'ya selam göndermek nasıl bir akıl tutulmasıdır?" ifadesini kullandı.

CHP içindeki gerçek Cumhuriyetçi ve Atatürkçülerin, bu duruma daha ne kadar sessiz kalacağını soran Aylar, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bizim çağrımız, hem CHP içindeki gerçek milliyetçi, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü olan milletvekili ve parti üyelerine hem de ülkemizin savcılarınadır. Gelin, CHP içindeki bu terör sevicilerinden birlikte kurtulalım. Biz bu vatanı canından, kanından daha çok seven şehit aileleri, bu vatan için hayallerinden ve hayatlarından vazgeçen gaziler olarak, yapılan genel kuruldan utanç duyduğumuzu tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz."