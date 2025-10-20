Haberler

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Aylar'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, şehit aileleri ve gaziler olarak "Terörsüz Türkiye" sürecine inandıklarını bildirdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, şehit aileleri ve gaziler olarak "Terörsüz Türkiye" sürecine inandıklarını bildirdi.

Aylar, yaptığı yazılı açıklamada, milletin huzurunu, devletin bekasını her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla bugüne kadar atılan her milli adımın yanında olduklarını belirtti.

Terörsüz Türkiye Projesi'nin kendileri için bir teslimiyet değil, terörün kökünün kazınarak silahların sustuğu, gözyaşlarının dindiği "Büyük Türkiye" hayalinin ifadesi olduğunu vurgulayan Aylar, projenin, terör sevicilerin sokakları kirleteceği ve dağdaki canilerin mesajlarının şehirlerde yankılanacağı bir zemin olmadığının altını çizdi.

Bu projenin, teröristlerin silahlarını bırakıp, ölümden kurtulmaları için bir fırsat olduğuna işaret eden Aylar, şunları kaydetti:

"Milletin sabrını sınamak, gazilerin yüreğini kanatmak, şehit ailelerinin acısını hiçe saymak için laf olsun diye başlatılan bir süreç değildir. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak, bu projeye inandık, inanmaya da devam ediyoruz. Sırf kardeşliğimiz baki olsun, artık akan kanlar dursun diyerek, sürece destek verdik, desteklemeye de devam ediyoruz. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi sürecini başlatan ve her fırsatta 'Şehit ailelerimiz üzülmesin, gazilerimiz incinmesin' diyen Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Devlet Bahçeli Beyefendi'ye güveniyoruz."

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar

İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi

Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin

Vali emriyle duş alan gencin ailelere önemli bir çağrısı var
Öğretmen, 3 yaşındaki çocuğun kolunu ısırdı

En güvendikleri insan, evlatlarını bu hale getirdi!
2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu

2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu
Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun

Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Görüntü Türkiye'den! Alt geçitte can pazarı
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.