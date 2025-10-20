Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Aylar'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, şehit aileleri ve gaziler olarak "Terörsüz Türkiye" sürecine inandıklarını bildirdi.

Aylar, yaptığı yazılı açıklamada, milletin huzurunu, devletin bekasını her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla bugüne kadar atılan her milli adımın yanında olduklarını belirtti.

Terörsüz Türkiye Projesi'nin kendileri için bir teslimiyet değil, terörün kökünün kazınarak silahların sustuğu, gözyaşlarının dindiği "Büyük Türkiye" hayalinin ifadesi olduğunu vurgulayan Aylar, projenin, terör sevicilerin sokakları kirleteceği ve dağdaki canilerin mesajlarının şehirlerde yankılanacağı bir zemin olmadığının altını çizdi.

Bu projenin, teröristlerin silahlarını bırakıp, ölümden kurtulmaları için bir fırsat olduğuna işaret eden Aylar, şunları kaydetti:

"Milletin sabrını sınamak, gazilerin yüreğini kanatmak, şehit ailelerinin acısını hiçe saymak için laf olsun diye başlatılan bir süreç değildir. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak, bu projeye inandık, inanmaya da devam ediyoruz. Sırf kardeşliğimiz baki olsun, artık akan kanlar dursun diyerek, sürece destek verdik, desteklemeye de devam ediyoruz. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi sürecini başlatan ve her fırsatta 'Şehit ailelerimiz üzülmesin, gazilerimiz incinmesin' diyen Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Devlet Bahçeli Beyefendi'ye güveniyoruz."