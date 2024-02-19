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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı ifade verdi

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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) şikayeti üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan ifade verdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) şikayeti üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan ifade verdi.

Ankara Adliyesi önünde Aylar'a destek için toplanan vakıf üyeleri, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Mecliste terörist istemiyoruz." sloganları attı.

Aylar, burada yaptığı açıklamada, Aralık 2023'te 21 askerin şehit olmasının ardından DEM'li milletvekillerinin söylemleri üzerine parti binası önünde basın açıklaması düzenlediğini anlattı.

Burada hiçbir hakaret ve taşkınlığın yaşanmadığını dile getiren Aylar, "Gerçekleştirdiğimiz eylemde evlatlarımızı şehit eden teröristlere 'terörist' diyemeyen, binlerce insanımızı öldürmekten sorumlu olan terörist başı, bebek katili Öcalan'ın heykelini dikmek isteyenlere karşı kullandığımız her cümlenin arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Bürokraside ve şehirlerde terör destekçilerine fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Aylar, şunları söyledi:

"Bizim için dağdaki teröristle, Mecliste terör örgütü propagandası yapanlar arasında hiçbir fark yoktur. Biz sadece sarı torba bıraktık. Onlar sarı torbayı görünce hayallerinde neler canlandırdılar, neler düşündüler, niye bu kadar korku ve paniğe kapıldılar, bilmiyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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