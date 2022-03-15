"Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri"ni kazananlar belli oldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyetince (TGC) düzenlenen "Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri"ni kazananlar belirlendi.

TGC'den yapılan açıklamaya göre, "Basın", "Televizyon-Radyo" ve "İnternet Gazeteciliği" ana başlıkları altında düzenlenen ödülleri kazanan isimler açıklandı.

Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'un, 17 Nisan 2021'de Milliyet gazetesinde yayınlanan "Kovid'le doğanlar" fotoğrafı övgüye değer görüldü.

"Basın" kategorisinde "Siyasal Haber" ödülüne Cumhuriyet gazetesinden Tuncay Mollavesioğlu layık görülürken "Ekonomi Haber Ödülü"ne Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir değer bulundu.

"Toplum Haber Ödülün"ü Cumhuriyet gazetesinden Kayhan Ayhan, "Eğitim Haber Ödülü"ne ise Birgün gazetesinden Mustafa Kömüş aldı.

"Sağlık Haber Ödülü" Sabah gazetesinden Fatih Ulaş'a, "Kültür Sanat Magazin Haber Ödülü" ise Birgün gazetesinden Işıl Çalışkan'a verildi.

"Köşe Yazısı Ödülü" Dünya gazetesinden Osman Ulagay'a, "Araştırma Ödülü" Milliyet gazetesinden Cihat Aslan ile Osman Can Erok'a değer bulundu.

"Röportaj ve Söyleşi Ödülü"nü Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun alırken, Birgün gazetesinden Barış Can Sarıkaş "Birinci Sayfa Düzeni Ödülü"ne, Milliyet gazetesinden Murat Akkuş "İç Sayfa Düzeni Ödülü"ne layık görüldü.

"Karikatür Ödülü" Milliyet gazetesinden Ercan Akyol'un oldu. "Fotoğraf Ödülü"ne ise Birgün gazetesinden Eren Dağıstanlı değer görüldü.

Televizyon- Radyo kategorisinde ödüle layık görülenler

"TV haber Ödülü" Demirören Haber Ajansından Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen'e, "TV Haber Araştırma Ödülü" Haber Global'den Benan Kepsutlu ve Kıvanç Tunçbaş'a, "TV Haber Program Ödülü" Halk TV'den Gökmen Karadağ'a, "TV Belgesel Ödülü" Gain Medya'da yayınlanan belgeseliyle Çınar Oskay, Begüm Soydemir ve Gözde Demirel Kuru'ya layık görüldü.

"TV Spor Programı Ödülü"nü TRT Spor'dan Yağmur Nazik, "TV Kamera Çalışması Ödülü"nü Demirören Haber Ajansından Ahmet Turhan Altay, "Radyo Ödülü"nü TRT Radyo'dan Aybeniz Ece Uçan aldı.

"İnternet Gazeteciliği" kategorisinde ise "Haber Ödülü " DW Türkçe'den Pelin Ünker ve Serdar Vardar'a, "Röportaj Ödülü" ise BBC Türkçede yayınlanan bir röportajı nedeniyle Mahmut Hamsici'ye verildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu "2021 Kadın Haberi Ödülü"nü, Show TV'de yayınlanan haberi nedeniyle Tuğba Södekoğlu ve Tolga Ayçiçek, Hürriyet gazetesinde yayınlanan haberiyle de Ece Çelik Nefs aldı.

"Nezih Demirkent Özel Ödülü"ne ise Dünya gazetesi yazarı Abdurrahman Yıldırım layık görüldü.

Ödüller, daha sonra tarihi açıklanacak bir törenle sahiplerine verilecek.