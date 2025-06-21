Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı Nevşehir'de Yapıldı

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı Nevşehir'de Yapıldı
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Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Nevşehir Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda meslek yasası, dijital dönüşüm ve sosyal medya gazeteciliği gibi önemli konular ele alındı.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun (TGK) 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı Nevşehir'de gerçekleştirildi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda, divan kurulu başkanlığını TGK Genel Başkan Vekili Sefa Özdemir, divan kurulu üyeliğini ise TGK Genel Sekreteri Ergün Ata ile TGK Yönetim Kurulu Üyesi, İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu 2. Başkanı ve Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Osman Koca yaptı.

Ev sahibi KGC Başkanı Koca'nın selamlama konuşmasının ardından toplantıda, meslek yasası, basın ilan tarife ücretleri, dijitalleşmenin getirdiği dönüşümler, gazetelerin yaşadığı sorunlar, sosyal medya gazeteciliği ve basın emekçilerinin sosyal hakları gibi konular ele alındı.

Toplantıya, TGK Başkanı Nuri Kolaylı, Başkanlar Kurulu Danışmanı Mustafa Arslan, Medya İş Sendikası Başkan Vekili Sinan Özer ile gazeteciler katıldı.

Programın ardından katılımcılar, Kapadokya'nın tarihi ve turistik merkezlerini gezdi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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