Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 48. Genel Kurulu İstanbul'da Yapılacak

(ANKARA) – Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 48. Genel Kurulu, 29-30 Nisan tarihlerinde İstanbul'daki Burhan Felek Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. İlk çağrı tarihi olan 15 Nisan'da çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Genel Kurul, 29 Nisan Salı günü saat 10.00'da çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

Genel Kurul'un ilk gününde, Yönetim Kurulu Çalışma ve Hesap Raporları ile Denetim Kurulu raporları okunacak ve görüşülecek. Ardından kurullar için aklama oylaması yapılacak. 2025-2026-2027 yıllarına ait bütçe tasarıları değerlendirilerek oylanacak. Ayrıca, TGC Tüzüğü'ndeki değişiklik önerileri ile Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nde yapılması planlanan değişiklikler de görüşülüp oylamaya sunulacak. İlk günün sonunda, seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgilendirme yapılacak ve oy ayrımı kurulu seçilecek.

Genel Kurul'un ikinci gününde ise Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Balotaj Kurulu üyeleri için seçimler gerçekleştirilecek.