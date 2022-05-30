Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden RTÜK'e Tepki - Haberler

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) dört televizyon kanalına verdiği cezalara tepki göstererek, "RTÜK'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ve belgelerini yayınlayan TELE 1, KRT, Flash TV ve Halk TV'ye oyçokluğuyla tavandan yüzde 3 para cezası vermesi, Anayasa'ya, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir. RTÜK'ü, bir kez daha tarafsız davranmaya, kararlarında Anayasa'ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

TGC Yönetim Kurulu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, RTÜK'ün TELE 1, KRT, Flash TV ve Halk TV'ye Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını yayınladıkları gerekçesiyle verdiği tepki gösterdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"HABER ALMA HAKKINA VURULAN BİR DARBEDİR"

"RTÜK'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ve belgelerini yayınlayan TELE 1, KRT, Flash TV ve Halk TV'ye oyçokluğuyla tavandan yüzde 3 para cezası vermesi, Anayasa'ya, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir. Kamuoyunun haber alma hakkının engellenmesidir. RTÜK'ün yayın hizmeti ilkelerinin ihlaline ilişkin verdiği kararlar, çok sesli demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmalıdır. Televizyon ve radyoların haber yaparken cezalandırılma korkusu ve ceza tehdidi altında olması, basın özgürlüğünün önündeki en büyük engeldir. RTÜK'ün bu kararı, yine kamusal meseleleri tartışmaktan caydırıcı bir rol oynayacak, sansüre ve oto sansüre neden olacaktır. Basın özgürlüğü, Anayasa'mız gereğince resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini kapsamaktadır. Bu nedenle RTÜK'ü, bir kez daha tarafsız davranmaya, kararlarında Anayasa'ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya çağırıyoruz."

ANKA / Güncel