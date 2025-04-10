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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Gözaltı Protestosu

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasını protesto ederek, bir an önce serbest bırakılmalarını talep etti. Açıklamada, gazetecilerin gözaltına alınmasının halkın haber alma hakkına müdahale olduğu vurgulandı.

(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasını protesto etti, bir an önce serbest bırakılmalarını istedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, "bir güne daha gazetecilere gözaltı kararıyla uyanıldığı" belirtilerek, "Birgün yazarı Timur Soykan ve gazeteci Murat Ağırel'in evlerine yapılan baskınla gözaltına alındığı" kaydedildi.

Polis ekiplerinin iki gazetecinin evinde arama yaptığı, telefon ve bilgisayarlarına el konulduğunun öğrenildiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"TGC 2024 Basın Özgürlüğü sahibi Timur Soykan ve TGC üyesi Murat Ağırel gazetecidir. Gazetecilerin sürekli gözaltı uygulamasıyla baskı altına alınmaya, sindirilmeye çalışılması halkın haber alma hakkına müdahaledir. Meslektaşlarımızın gözaltına alınmasını protesto ediyoruz. Bir an önce özgür bırakılmalarını istiyoruz. Meslektaşlarımızın gazetecilik yapmaları engellenmemelidir. Gazetecilere haksız yere suçlu damgası vurulmasından, kanunlara aykırı olarak evinden, iş yerinden gözaltına alınmasından, tutuklanmasından ve halkın haber alma hakkının engellenmesinden vazgeçilmelidir. Gazetecilik suç değildir."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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