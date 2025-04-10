Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Gözaltı Protestosu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, "bir güne daha gazetecilere gözaltı kararıyla uyanıldığı" belirtilerek, "Birgün yazarı Timur Soykan ve gazeteci Murat Ağırel 'in evlerine yapılan baskınla gözaltına alındığı" kaydedildi.

Polis ekiplerinin iki gazetecinin evinde arama yaptığı, telefon ve bilgisayarlarına el konulduğunun öğrenildiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: