Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi ile Yeni Şefler Yetişiyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen "Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi" kapsamında, gastronomi mesleki ve teknik Anadolu liselerinin "Gastronomi ve Mutfak Sanatları" alanı için yetenek sınavıyla öğrenci alımı yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi" kapsamında açılan gastronomi mesleki ve teknik Anadolu liselerinin, Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanının hazırlık sınıfına, eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alımı yapılacak.

Hazırlık sınıfı programında, mutfak teknikleri ve uygulamaları, tarım ve üretim zinciri eğitimi, arkeoloji ve kültürel miras bilinci, estetik ve yaratıcı düşünce, yabancı dil ve küresel mutfak vizyonu gibi eğitimler ile usta şeflerle atölye çalışmaları ve yerel coğrafya gezileri yer alıyor.

Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi ile dünyaya nitelikli şefler kazandırmak, Türkiye'nin ürün ve lezzetlerini uluslararası alanda tanıtmak, Türk mutfağını bir dünya markası haline getirmek, gastro-diplomasi yoluyla Türkiye'nin kültürel gücünü artırmak hedefleniyor.

Proje kapsamında, İstanbul Vehbi Koç Vakfı Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Erzurum Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hazırlık sınıflarına öğrenci alımı, ilgili mevzuat ile belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav puanı bulunan ve ortaöğretim kurumlarının hazırlık veya 9. sınıflarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler, yetenek sınavına girip başarılı olduklarında nakil ve geçiş yapabiliyor.

Nakil ve geçiş başvuruları, eylül ayı yetenek sınavı için 19 Eylül'e kadar, ekim ayı yetenek sınavı için ise 4-21 Ekim'de yapılacak. Başvurular, veliler tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne dilekçeyle veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Yetenek sınavı, "LGS kapsamındaki merkezi sınav puanı", "Yabancı Dil Puanı", "Mesleki İlgi ve Mesleğe Yatkınlığı", "Özel Yetenek" olmak üzere 4 kritere göre gerçekleştirilecek ve değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak.

Programı tamamlayanlara diploma ve iş yeri açma belgesi verilecek. Ayrıca, seçmeli meslek dersleriyle ilgili sertifikalar ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında Europass Sertifika/Diploma Eki ile aldığı ve başardığı modüller, dersler ve kredileri gösteren belge düzenlenecek.

Mezunlar, alanlarında çalışmaları halinde "teknisyen" ünvanı alacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olanlar, ön lisans veya lisans programlarına giriş hakkına sahip olacak.