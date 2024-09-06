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Türkiye, Galler ile 0-0 berabere kaldı

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Türkiye, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. Milli takımın 10 kişi mücadele ettiği maçta gol sesi çıkmadı.

(ANKARA) - Türkiye, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta  deplasmanda Galler ile karşılaştı. Milli takım, deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'e konuk oldu. Galler'in başkenti Cardiff'teki Cardiff City Stadyumu'nda saat 21: 45'te başlayan müsabakda, Norveçli hakem Rahit Saggi düdük çaldı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta, 62. dakikada Barış Alper Yılmaz kırmızı kart  gördü ve Milli Takım kalan dakikalarda sahada 10 kişi mücadele etti. Karşılaşamada gol sesi çıkmadı ve Türkiye, Galler ile 0-0 berabere kaldı.

Uluslar B Ligi 4. Grupta yer alan Türkiye, Galler'den sonra İzlanda ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Takım Türkiye Güncel Galler Spor

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