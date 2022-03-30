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TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, görevlerinden istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, görevlerinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, istifa ettiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, istifa ettiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, federasyondaki görevlerinden istifa etti.

TFF mevzuatlarında yer alan hukuki tartışmalara girilmeden gerçekleşen işlem ve yapılan itirazlar neticesinde Tahkim Kurulu'nun kararı ile yönetim kurulunun kararının bozulduğunu ifade eden Baykan, bu konuda bir sorumluluk üstlenmesi kanaatine vardığını belirterek görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart'ta 21 hakem ve gözlemcinin sezonun kalan bölümünde görev alamayacaklarını açıklamıştı. TFF Tahkim Kurulu, ismi geçen hakem ve gözlemcilerin itirazını dinleyerek; oy çokluğuyla itirazları kabul etti ve alınan karar kaldırıldı.

(iHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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