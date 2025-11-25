Türkiye-Fransa Siyasi İstişareleri Paris'te Gerçekleştirildi

(ANKARA) - Türkiye ile Fransa arasında Paris'te yapılan siyasi istişarelerde ikili ilişkiler, Türkiye-AB süreci ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye–Fransa siyasi istişarelerinin Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Anne-Marie Descotes'un eşbaşkanlığında Paris'te gerçekleştirildiğini açıkladı.

Görüşmelerde ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel ile uluslararası gündemde öne çıkan konular ele alındı.