Türkiye Fotoğraf Vakfı'ndan 'Sessiz Lens' Sergisi Açılışı

Güncelleme:
Türkiye Fotoğraf Vakfı, Filistinli foto muhabirleri Mustafa Hassona ve Ali Jadallah'ın 'Sessiz Lens' sergisiyle sezonunu açıyor. Sergi, Gazze'de yaşanan soykırımı ele alan fotoğraflarla birlikte, gazetecilik zorluklarını tartışan bir söyleşi de içerecek. Açılış etkinliği 31 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Fotoğraf Vakfı, Anadolu Ajansının (AA) World Press Photo'dan ödüllü, Filistinli foto muhabirleri Mustafa Hassona ve Ali Jadallah'ın "Sessiz Lens" sergisiyle sezon açılışını yapacak.

Anadolu Ajansı-AA Kitap ile Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik, 31 Ekim saat 19.00'da Türkiye Fotoğraf Vakfı Sanat Galerisi'nde gerçekleşecek.

Sergi kapsamında düzenlenecek söyleşide, Filistin'de gazetecilik yaparken karşılaşılan zorluklar ve kitaplara yansıyan tanıklıklar da ele alınacak.

20 farklı karede Gazze'de yaşanan soykırım anlatılıyor

AA Kitap etiketiyle İngilizce Photobook olarak yayımlanan "Gaza, A Chronicle of War and Hope" ve "Gaza, the Face of Sorrow" kitapları da serginin açılış etkinliğinde ilgililerin beğenisine sunulacak.

Sergi için ilk kez okuyucuyla buluşacak kitaplardan seçilen 20 farklı kare, Gazze'de yaşanan soykırımı gözler önüne seriyor.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ozan Bilgiseren'in üstleneceği söyleşiye katılacak usta foto muhabiri Hassona, Filistin'de gazetecilik yaparken karşılaştığı zorlukları ve kitaplarına yansıyan tanıklıklarını izleyicilerle paylaşacak.

Savaşın sessiz tanıklığı

Hassona ve Jadallah'ın direniş, acı ve umut temalarını odağına alan fotoğraflarının yer alacağı sergide, Mustafa Hassona, savaşın ortasında insan hikayelerine tanıklık eden karelerinin çekim aşamasındaki zorluklarını fotoğraf severlerle paylaşacak.

Savaşın sessizliğinde çekilen görsellerden oluşan "Sessiz Lens" foto muhabirlerinin objektifinden görünür olan insani bir çağrı niteliğini taşıyor.

Sergide ilk kez görülecek Photobook çalışmalarının editörlüğünü ve sergi küratörlüğünü, akademisyen, sanatçı Dr. Nevzat Yıldırım üstleniyor.

Sergi, 30 Aralık tarihine kadar Türkiye Fotoğraf Vakfı Sanat Galerisi'nde görülebilecek.

