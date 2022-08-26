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Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki ilk toplantı olumlu geçti

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Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki ilk toplantı olumlu geçti

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan ilk toplantının olumlu geçtiğini belirtti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan ilk toplantının olumlu geçtiğini belirtti.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapıldı.

Toplantı sonrasında bir gazeteye açıklama yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, toplantının olumlu geçtiğini söyledi.

Haavisto, "NATO Madrid Zirvesi'nden sonraki ilk toplantıydı ben katılmadım ama müzakerenin olumlu geçtiği bilgisini aldım." ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı sayfasından yapılan yazılı açıklamada ise "Toplantıda, üç ülkenin temsilcileri, Madrid'de yapılan NATO zirvesiyle bağlantılı olarak imzalanan üçlü anlaşmanın uygulanmasını tartıştı. Toplantı, anlaşmanın takibine yönelik formları ve üç ülkenin uygulamayı taahhüt ettiği önlemleri tartışmak için bir fırsattı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya Türkiye İsveç Güncel Haberler

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