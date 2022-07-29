Türkiye Finans'ın "CORE" programı en beğenilen 100 yetenek programından biri oldu - Haberler

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Türkiye Finans'ın "CORE" programı en beğenilen 100 yetenek programından biri oldu

Türkiye Finans'ın 'CORE' programı en beğenilen 100 yetenek programından biri oldu

Türkiye Finans Katılım Bankası'nın genç yetenekleri çekirdekten yetiştirerek geleceğin liderleri olmaya hazırladığı "CORE" yetenek kazanım programı, markaların yetenek programlarının değerlendirildiği "TOP100 Talent" oylaması kapsamında "Yılın En Beğenilen 100 Yetenek Programı" arasına girdi.

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Türkiye Finans Katılım Bankası'nın genç yetenekleri çekirdekten yetiştirerek geleceğin liderleri olmaya hazırladığı "CORE" yetenek kazanım programı, markaların yetenek programlarının değerlendirildiği "TOP100 Talent" oylaması kapsamında "Yılın En Beğenilen 100 Yetenek Programı" arasına girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MT ve staj programlarının farkındalığını hem şirketler hem de genç yetenekler nezdinde artırmayı hedefleyen, kariyer platformu toptalent.co'nun gerçekleştirdiği "Yılın En Beğenilen Yetenek Programları" haziran ayında açıklandı.

TOP100 Talent Programı kapsamında, üniversite öğrencisi ve yeni mezun herkesin oy kullanabildiği yarışmada Türkiye Finans'ın yeni mezun yetenek kazanım programı "CORE" yılın en beğenilen 100 yetenek programından biri oldu.

Üniversiteden yeni mezun olan genç yetenekleri bankaya kazandırmak için "Çekirdekten Yetiş" sloganı ile her yıl gerçekleştirilen "CORE" yetenek kazanımı programı, genç yeteneklerin sektöre hızlı ve etkin bir şekilde adapte olmalarını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, yeni görevlerinde uzmanlaşmalarını sağlayacak teknik bilgi ve becerinin yanı sıra, yetkinlik odaklı sınıf içi ve uzaktan eğitimlerle, Core programında yer alan genç yeteneklerin gelişimlerini desteklediklerini aktardı.

Büyükyıldırım, "Genç yeteneklerini iş başı eğitimler ve mentorluk gibi çeşitli araçlar kullanarak kariyer yolculuklarında kendilerini tam donanımlı bir şekilde geliştirmelerini sağlıyoruz. Gençlerimiz tarafından ülkemizin sayılı kurumları arasında değerlendirilmek mutluluk verici. Bu başarı bizi daha iyisini yapmamız için teşvik ediyor." açıklamasında bulundu. ???????

AA / Abdulkadir Günyol - Güncel

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