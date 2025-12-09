Haberler

2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... Hakan Fidan'dan Gazze Açıklaması: Garantör Sorumluluğunu Almaktan Çekinmiyoruz

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de yaptığı açıklamada Türkiye'nin Filistin ve İsrail arasındaki barış için garantörlük sorumluluğunu almakta kararlı olduğunu ifade etti. Dış politika başarı kriterlerini de paylaşan Fidan, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumu ve dış ilişkilerdeki ilerlemeleri hakkında bilgi verdi.

(TBMM) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurul'ndaki 2026 yılı bütçe görüşmelerinde Türkiye'nin Filistin ve İsrail arasında garantörlük yapmasına ilişkin, "Garantör bir ülke yok ama biz garantör sorumluluğu almaktan çekinmiyoruz. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan anlaşmalar, çalışmalar veya hukuki çerçeve bunu ihtiva ettirirse memnuniyetle. Garantörmüşüz gibi sorumluluk yüklenmeye, işbirliklerini yüklenmeye, anlaşma yapmaya her zaman hazırız" dedi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'nda TBMM Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bakanların bütçe sunumlarının ve Grup Başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından soru-cevap işlemine geçildi.

Dış politika konusunda kendi başarı kriterlerini açıklayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şunları söyledi:

"Dış politika konusunda bu kadar çalışıyoruz, rasyonel bir şekilde kendi dış politika başarımızı neyle ölçüyoruz? Bir önceki güne nazaran biz bugün belli alanlarda daha fazla neyi yapmışız. Görecelilik kavramı üzerinden bizim gibi olan ülkelere nazaran bizim nerede durduğumuza bakıyoruz. Her iki kalemden de baktığımız zaman gerçekten dış politikamız daha iyi. Güvenli durmaya devam ediyoruz, sınır ötemizdeki tehditlerde uğraşıyoruz, bir önceki güne nazaran daha geniş coğrafyalara ulaşıyoruz, ihracatımız bir önceki güne nazaran artıyor, enerji ve savunma işbirliğimiz artıyor, daha az yaptırıma tabi oluyoruz, daha fazla güvenlik ittifakı geliştiriyoruz. Bunun gibi somut parametreler üzerinden başarımızı ölçüyoruz.

Bu belirsizlik çağında bizim gibi ülkelere baktığımızda ulus devletlerinin işi inanılmaz derecede zor. Amerika'nın yeni politikası sebebiyle Avrupa'yla olan itilaf ve gerilim... Amerika'nın ortaya koyduğu yeni milli güvenlik ve siyaset belgesi özellikle küresel güvenlik için temelli değişimleri getiren bir husus. Bütün bu parametrelere baktığımız zaman kendi dış politikamızın kendi idealimizin gerisinde olduğunu ama diğer hesaplamalara göre başarılı olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Türkiye'nin Filistin ve İsrail arasında garantörlük yapıp yapmayacağına ilişkin gelen sorulara da Fidan şu yanıtı verdi:

"Şarm El-Şeyh'te arabulucu 4 ülke olarak irade beyanına imza attık bu barışın devam etmesiyle alakalı. Teknik olarak da hukuki olarak da garantör bir ülke değiliz. Garantör bir ülke de yok ama biz garantör sorumluluğu almaktan çekinmiyoruz. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan anlaşmalar, çalışmalar veya hukuki çerçeve bunu ihtiva ettirirse memnuniyetle. Garantörmüşüz gibi sorumluluk yüklenmeye, işbirliklerini yüklenmeye, anlaşma yapmaya her zaman hazırız. Bütün çabamız İsrail'in üstünde baskı uygulamak içindi. Bunda da kısmen başarılı olundu, İsrail bir noktaya getirildi, Amerika barış anlaşmasını sahiplendi ve ilerletmeye çalışıyor. İstediğimiz oranda insani yardım içeriye gitmiyor ama bunun için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
