Türkiye, Filistin Konferansı'nda İki Devletli Çözümü Destekleyecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, ABD'nin New York kentinde 28-30 Temmuz'da düzenlenecek Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'a katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Yılmaz, New York'ta Fransa ve Suudi Arabistan'ın başkanlıklarında Filistin konulu konferansta Türkiye'yi temsil edecek.

Konferans kapsamında farklı konu başlıkları altında sekiz çalışma grubu tesis edildi. Türkiye, "İki Devletli Çözümün Muhafazası" başlıklı Çalışma Grubu'na İrlanda ile eş başkanlık ediyor.

Konferans, güncel gelişmeler ışığında iki devletli çözümün hayata geçirilmesini teminen atılabilecek somut ve takvime bağlı adımlara odaklanacak.

28-30 Temmuz'da düzenlenecek konferans vesilesiyle Yılmaz'ın ikili temaslarda bulunması ve yan etkinliklere de katılması öngörülüyor.

Konferans bağlamında, 23 Mayıs'ta New York'ta bir hazırlık toplantısı düzenlenmiş, Çalışma Gruplarının başkanlarınca Birleşmiş Milletler üyesi katılımcı ülkelerin görüş ve önerileri derlenmişti.