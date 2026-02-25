Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Abujaiş ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Filistin Devleti'nin Ankara Büyükelçisi Nasri Halil Abujaiş ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Filistin Devleti'nin Ankara Büyükelçisi Nasri Halil Abujaiş ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Filistin Devleti'nin Ankara Büyükelçisi Nasri Halil Abujaiş'i kabul etti. Görüşmede, ikili ilişkilerimiz ile bölgesel gelişmeler ele alındı ve Türkiye'nin Filistin davasına olan sarsılmaz desteği yinelendi." denildi.

