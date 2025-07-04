Türkiye, FAO Konseyi Üyeliğine Seçildi

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İtalya'daki FAO Konferansı'nda FAO Konseyi üyeliğine seçildiğini duyurdu. Türkiye'nin bu üyelikle küresel gıda güvenliğine katkı sağlayacak projelere ivme kazandırması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Konferansı 44. Toplantısı'nda yapılan seçimlerde, Türkiye'nin FAO Konseyi üyeliğine seçildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin FAO Konseyi üyeliğine seçildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin FAO ile uzun yıllardır sürdürdüğü yakın işbirliğinin, Ankara'da FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi'nin açılması ve FAO-Türkiye Ortaklık Programları'nın başlatılmasıyla daha da derinleştiği ifade edildi.

Türkiye'nin Konsey üyeliğiyle küresel gıda güvenliğine katkı sunacak projelerin ivme kazanacağı belirtilen açıklamada, "Türkiye, BM Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nde yer alan, 2030 yılına kadar sıfır açlık hedefi doğrultusunda çok taraflı işbirliğine katkı sunmayı kararlılıkla sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
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