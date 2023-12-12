Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkan Vekili Özhan Kurt: "Biz İstifa Etmeyeceğiz, Birbirimize Kenetleneeceğiz.

Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Genel Başkan Vekili Özhan Kurt, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kurt, ziyareti sonrasında futbol müsabakalarının sonucunun hakem etkisiyle olmadığını belirterek "Hakemsiz maç oynanmaz. Futbolun oynanması için en önemli unsurlardan bir tanesi hakem. O zaman sporun tüm paydaşları spora sahip çıkmak zorunda" dedi. Kurt, ayrıca "hakemlerle ilgili istifalar olacağı söyleniyor ama biz şunu söylüyoruz, hakemlerin birlik ve beraberlik içerisinde olması gereken gün, bugündür. Biz istifa etmeyeceğiz, birbirimize kenetleneceğiz. Biz ayrıştırmayacağız, bütünleşeceğiz" diye konuştu.

Haber: CEYLAN SAĞLAM- Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Genel Başkan Vekili Özhan Kurt, MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçı sonrası Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Kurt, ziyareti sonrasında futbol müsabakalarının sonucunun hakem etkisiyle olmadığını belirterek "Hakemsiz maç oynanmaz. Futbolun oynanması için en önemli unsurlardan bir tanesi hakem. O zaman sporun tüm paydaşları spora sahip çıkmak zorunda" dedi. Kurt, ayrıca "hakemlerle ilgili istifalar olacağı söyleniyor ama biz şunu söylüyoruz, hakemlerin birlik ve beraberlik içerisinde olması gereken gün, bugündür. Biz istifa etmeyeceğiz, birbirimize kenetleneceğiz. Biz ayrıştırmayacağız, bütünleşeceğiz" diye konuştu.

Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Genel Başkan Vekili Özhan Kurt, dün akşam Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçı sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesi'nde ziyaret etti. Kurt, ziyareti sonrası şu açıklamayı yaptı:

"MÜSABAKALARININ SONUCUNUN HAKEM ETKİSİYLE OLMADIĞINI ANLAMALARI GEREKİYOR"

"Dün akşam istemediğimiz görüntülere sahne olan bir müsabaka yaşadık. Hakem arkadaşımız ciddi derecede darp edildi. Üzgünüz, Türk tarihine, spor tarihine kara bir leke olarak geçecek bir gece oldu bizler için. Biz Türkiye Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Genel Merkezi olarak hemen toplantımızı yaptık. Öncelikle kınadık ama bu işin sadece kınamakla olmayacağını, sorunların çözümüne yönelik bir şeyler yapılması gerektiğini de değerlendirdik. Nitekim, tüm hakemlerimize Türkiye çapında müsabakalara çıkmama önerisinde bulunduk. Bizim bu kararımız, hakem arkadaşların haklarının korunması, onların bir taraf olarak değerlendirilmemesine yönelik. Çünkü, kulüpler de diğer spor paydaşları da olumsuz her durumda hakemleri suçluyorlar. Bu müsabakaların sonucunun hakem etkisiyle olmadığını anlamaları gerekiyor. Şunu da anlamaları gerekiyor; hakemsiz maç oynanmaz. Futbolun oynanması için en önemli unsurlardan bir tanesi hakem. O zaman sporun tüm paydaşları spora sahip çıkmak zorunda. Biz bunu anlatmak amacıyla böyle bir açıklama yaptık. Gecenin ilerleyen saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu da süresiz olarak müsabakaları ertelediğini duyurdu. O da aslında bizimle aynı yönde karar almış oldu.

"BİZ İSTİFA ETMEYECEĞİZ, BİRBİRİMİZE KENETLENECEĞİZ. BİZ AYRIŞTIRMAYACAĞIZ, BÜTÜNLEŞECEĞİZ"

Biz Halil Umut Meler hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Doktorları ile görüştük. Durumu hakkında bilgi aldık. Kendisi tabii ki üzgün. Bizim önceliğimiz, onun buradan sağlıklı bir şekilde çıkması, evine gitmesi. Henüz yeni olmuş bir çocuğu var. Ondan sonra süreci o da biz de hep beraber değerlendiririz. Sosyal medyada birtakım spekülasyonlar dönüyor, hakemlerle ilgili istifalar olacağı söyleniyor ama biz şunu söylüyoruz: Hakemlerin birlik ve beraberlik içerisinde olması gereken gün, bugündür. Biz istifa etmeyeceğiz, birbirimize kenetleneceğiz. Biz ayrıştırmayacağız, bütünleşeceğiz. Halil Hocamız evine gidip sağlığına kavuştuktan sonra neler yapılabilir onu değerlendiririz. Şunu herkesin de anlaması lazım, hakem de bir insan. İnsan hata yapabilir ancak bir kimsenin kasti bir davranış içinde olacağını, kasti olarak takımlara müdahale edeceğini, oyunun seyrini değiştireceğini hiçbir zaman düşünmüyoruz, düşünmedik. Ancak hata yapabilir mi, olmuştur. Ancak 'Müsabakalara etki etti, hakem yüzünden yenildik' düşüncelerine hiçbir zaman katılmadığımızı belirtmek istiyoruz. Bizim bir an önce birlik ve beraberlik içinde Halil Hocamızı taburcu etmemiz gerekiyor.

"KULÜP YÖNETİCİLERİNİN FEVRİ DAVRANIŞLARI VEYA MAĞLUBİYETLERİNİ HAKEMİN ÜZERİNE BİR SEBEPMİŞ GİBİ GÖSTERMELERİNİN ETKİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Biz adli süreci takip ettik. Adliye ile görüştük, bakanlık ile görüştük. Bu olayın çözülmesi gerektiğini, hakemlerimizin güvenliklerinin daha fazla sağlanması gerektiğini, belki de özlük haklarında düzenleme yapılması gerektiğini görüştük. Hakem maçta kamu görevlisidir, yapılan müdahale kamu görevlisine karşı yapılmış bir müdahaledir. Ancak görüyoruz ki bu yeterli değil belki. Bundan ziyade ne gibi önlemler alınabilir bunların değerlendirilmesine ilişkin görüşmeler yaptık. Önceliğimiz, Halil Hocamızın taburcu olup eve gitmesi. Bu saldırıyı yapanların tamamı, bu saldırıya yapılması zemin hazırlayan herkesi şiddetle kınadığımı belirtmek istiyorum. Siyasetten ziyade belki de yöneticilerin, kulüp yöneticilerinin fevri davranışları veya takımın mağlubiyetlerini hakemin üzerine bir sebepmiş gibi göstermelerinin etkili olduğunu düşünüyorum. İlk önce herkesin spor ahlakının, maç izleme ahlakının edinmesi gerektiğini düşünüyorum."