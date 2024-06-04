Türkiye-Estonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kutlandı

Türkiye- Estonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı Ankara'da düzenlenen resepsiyon ve konserle kutlandı.

Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart'ın ev sahipliğinde CSO Ada Ankara'da düzenlenen resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Estonya Kültür Bakan Yardımcısı Mart Volmer, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Mumcu, burada yaptığı konuşmada, etkinlikte Estonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılının kutlandığını hatırlatarak, Estonya Filarmoni Oda Korosu ve Tallinn Oda Orkestrasının sanatçılarını Türkiye'de misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Benzer kültürel etkinliklerin gelecek dönemlerde de karşılıklı olarak düzenlenmesinin önemine değinen Mumcu, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve dostluğun güçlenmesi dileğinde bulundu.

Volmer de iki ülkenin mükemmel ilişkilere sahip olduğunu dile getirerek, etkinliğin düzenlenmesindeki katkıları nedeniyle yetkililere teşekkür etti.

Büyükelçi Reinart ise Türkiye ile Estonya arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekerek, "Türkiye iyi günde, kötü günde bize destek olan iyi dostumuz ve müttefikimiz oldu." dedi.

6 Şubat Kahranmamaraş merkezli depremlerde ülkesinin Türkiye'ye yardımını hatırlatan Reinart, iki ülkenin NATO müttefiki olduğunu vurguladı.

Reinart, Estonya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımını desteklediğinin altını çizdi.

Etkinlik, Estonya Filarmoni Oda Korosu ve Tallinn Oda Orkestrası performansı ile sona erdi.