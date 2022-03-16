Türkiye Enduro Şampiyonası heyecanı başlıyor!

BALÇOVA, İZMİR (Bültenler) - Heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu takviminde yer alan Türkiye Enduro Şampiyonası Yarışları kapsamındaki ilk Enduro Yarışı, 18, 19 ve 20 Mart tarihlerinde, adrenalin tutkunu yarışçıların katılımı ile İzmir'in nefesi Balçova Terapi Ormanında gerçekleştirilecek.

Balçova Termal Otel'in kalbinde bulunan Balçova Terapi Ormanı'nın eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde, keçi patikası benzeri etaplarda yarışacak olan sporcular, zaman zaman kaya, çamur, dere ve rampa geçişleri gibi çeşitli zorluklarla mücadele edecekler. Ayrıca heyecan fırtınasının eksik olmayacağı yarışlarda, dağ bisikleti yarışı meraklıları için festival alanından yarışların rahatça izlenebileceği parkur içi seyirci noktalarına ücretsiz servis de sağlanacak. Ege Dağ Bisikleti Spor Klubünün etap bakım ve temizliğini gerçekleştirdiği bu organizasyonda, yarıştan önceki 3 gün boyunca zorunlu antrenman sürüşleri gerçekleştirilecek.

19 Mart Cumartesi günü saat 15.00'de yapılacak olan sıralama turunun ardından 10.30 ile 18.00 saatleri arasında festival alanında; bisiklet gösterileri, taytay yarışları, dans gösterileri, gün boyu müzik, yiyecek ikram ve satışı gibi birbirinden renkli aktiviteler de düzenlenecek. Aynı gün saat 20.00'de ise teknik toplantı yapılarak gerekli detaylar yarışçılarla paylaşılacak.

Organizasyonun son günü olan 20 Mart saat 9.00'da başlayacak olan heyecan dolu yarış, sporcuların kıyasıya muhteşem mücadelesi sonrasında saat 16.00'da kupa töreniyle son bulacak. Toplam dört ayaktan oluşan şampiyonanın İzmir etabının ardından, 24 Nisan'da Antalya SkytoSea, 22 Mayıs'ta Uludağ Enduro ve 6 Kasım'da da Bodrum Enduro yarışları yer alıyor.

Muhteşem bir heyecana şahit olmak isteyen tüm doğa ve macera tutkunları, 18-19-20 Mart'ta İzmir Balçova Terapi Ormanı'na davetlidir!

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