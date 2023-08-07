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Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Mansur Yavaş'ı Ziyaret Etti

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Türkiye Emekliler Derneği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret ederek emeklilere sosyal yardım desteğinde bulunacaklarını açıkladı. Yavaş'a teşekkür eden heyet, çiçek takdim etti.

Türkiye Emekliler Derneği, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Heyet, emeklilere sosyal yardım desteğinde bulunacaklarını açıklayan Başkan Yavaş'a teşekkür etti.

Türkiye Emekliler Derneği, ekonomik zorluklarla mücadele eden emekliler için harekete geçerek şartları tutan emeklilere sosyal yardım desteğinde bulunacaklarını açıklayan Başkan Yavaş'ı ziyaret etti.

Türkiye Emekliler Derneği Ankara Şube Başkanı Fahri Iravul, Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Emin Tangören, Türkiye Emekliler Derneği Çankaya Şube İdari İşler Sekreteri Ejder Gök, Türkiye Emekliler Derneği Mamak Şube Başkanı Mehmet Tokgöz ve Türkiye Emekliler Derneği Dış İlişkiler Uzmanı Beste Tan'dan oluşan heyet, Yavaş'a emeklilere verdiği destekten dolayı teşekkür edip çiçek takdim etti.

Yavaş ise başta emekliler olmak üzere ekonomik olarak darda kalan tüm vatandaşların yanında olacaklarını belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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