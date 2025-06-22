Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi Sona Erdi
İstanbul'da düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Milli Eğitim Bakanlığı ev sahipliğinde Pullman Otel'de gerçekleştirildi. Farklı şehirlerden katılımcılar, eğitimdeki yeni teknolojileri tanıtırken, öğrenciler de VR stantlarında deneyimleme fırsatı buldu.
İstanbul'da düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi sona erdi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bahçelievler'de Pullman Otel'de gerçekleştirilen zirve, üçüncü gününde stantlardaki tanıtımlarla devam etti.
Farklı şehirlerden gelen katılımcılar, eğitimde kullandıkları teknolojileri öğrencilere ve velilere gösterdi.
Öğrenciler, VR stantlarında kullanılan teknolojileri deneyimleme imkanı da buldu.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel