'TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜTEAHHİTLERİ LİSTESİNDE İKİNCİ'

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, dünyanın en büyük 250 müteahhidi listesinde Türkiye'nin, Çin'den sonra 44 müteahhitle ikinci, ABD'nin ise üçüncü sırada yer aldığını belirterek, "Firmalarımızca 1972'den 2021 yılına kadar, 128 ülkede üstlenilen 10 bin 725 projenin toplam bedeli yaklaşık 455 milyar dolar" dedi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından kentteki bir otelde 'Gizemli Şehir Afyonkarahisar Uluslararası Yatırım Kongresi' düzenlendi. Kongrede, aralarında ABD'den Almanya'ya, İsveç'ten Tunus'a, Hollanda'dan Yemen'e 29 ülkeden 219 katılımcı yer aldı. Toplantının açılışında Vali Gökmen Çiçek, kentte yapılacak yatırımların önemine değindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ise yatırımcılara ülke ve kent ekonomisi hakkında bilgi verdi. Varank, Türkiye'nin, geniş üretim imkanları, kalifiye iş gücü, stratejik konumu, modern lojistik altyapısı ve her ihtiyaca cevap verebilecek altyapısıyla, teşvik paketleriyle uluslararası doğrudan yatırımcılar nezdinde ciddi bir cazibe merkezi olduğunu söyledi. Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,3 milyarlık nüfusa ve 26 trilyon dolarlık dev bir pazara ulaşma imkanına sahip olduğuna dikkat çeken Varank, ülkenin yatırım imkanları ve potansiyelini artırmak için ulusal ve uluslararası anlamda kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

'TÜRKİYE İKİNCİ'

Türk inşaat ve gayrimenkul sektörünün, lokomotif sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"İnşaat sektörümüz dünyada gururumuz olurken, ülkemiz ekonomisini domine eden en önemli sektörlerin başında geliyor. Bugün Türkiye, inşaat sektöründe dünyanın ikinci büyük ülkesi konumunda yer almaktadır. Dünyanın en büyük 250 müteahhidi listesinde Türkiye, Çin'den sonra 44 müteahhitle ikinci, ABD ise üçüncü sırada yer almaktadır. Yine müteahhitlik hizmetlerinde ülkemiz malzeme ve inşa kalitesinde de ileri bir konumda. İnşaat ve bağlı sektörlerle 106 bin tecrübeli müteahhidimiz yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye emlak pazarında satılan toplam konut sayısı 2020 yılında 1,5 milyona ulaşmıştır. Müteahhitlik firmalarımızca 1972'den 2021 yılına kadar, 128 ülkede üstlenilen 10 bin 725 projenin toplam bedeli yaklaşık 455 milyar dolar oldu."

'TOKİ 20 YILDA, 1,2 MİLYONA YAKLAŞAN KONUT ÜRETTİ'

TOKİ'nin, ürettiği sosyal konutlarla 2012 yılından bu yana 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını ifade eden Varank, "Türkiye genelinde sahada 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzun inşası devam ediyor. 2035 yılına kadar ülkemizde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir bina kalmayacak. TOKİ, kentsel dönüşüm çalışmaları ve konut yapımı konusunda ülkemizin tecrübeli ve önemli kamu kuruluşlarından biridir. Türkiye son 20 yılda, dünyada başka örneği olmayan bir başarıya imza atmış, sayısı 1,2 milyona yaklaşan konut üretmiştir. TOKİ'nin yanı sıra 1953 yılında Türkiye'nin şehircilik çalışmalarına öncülük eden bir başka kuruluşumuz da Emlak Konut GYO, 28,4 milyar lira net aktif değeriyle ülkemizin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığıdır" diye konuştu.

Konuşmaların arından toplantı sunumla devam etti. Toplantı sonrası yerli ve yabancı şirket temsilcileri Afyonkarahisar'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Toplantıya AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven, il ve ilçelerin belediye başkanları, kaymakamlar, kurum müdürleri, çok sayıda yatırımcı şirket yetkilisi katıldı.